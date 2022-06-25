Руководитель парламентской фракции «Честь имею», бывший директор СНБ Армении Артур Ванецян решил отказаться от мандата. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

По словам политика, он уже несколько раз делал публичные заявления о том, что больше не видит себя в качестве депутата такого парламента.

«Причина очевидна: граждане Армении дали нам право остановить разрушительную деятельность этих властей и вывести страну из кризиса. Однако нынешний парламент, на мой взгляд, перестал быть эффективной площадкой для достижения этой цели», — заявил Ванецян.

Ведь до сих пор это было одно из главных, определяющих лиц той волны оппозиционной активности, которая длится в Армении с конца апреля. Его объяснение своего поступка заключается в том, что ведение борьбы в стенах парламента стало «неэффективным». Но это странная логика. В их Нацсобрании две крупные оппозиционные фракции, действующие согласованно, и придерживающиеся одних, пророссийских, позиций — ванецяновско-саргсяновская «Честь имею» и кочаряновско-дашнакская «Армения». Ну, если их деятельность неэффективна в парламенте, так почему бы им всем хором не сложить депутатские мандаты и идти митинговать на улицу? А ведь именно так обрисовал сам Ванецян свое дальнейшее будущее. Интересно, как отнесутся к его решению кураторы из Кремля? Покажется ли им правильным, что один из самых заметных представителей и без того не очень-то популярной оппозиции, ослабил ее представленность еще и в законодательном органе страны? И почему вообще бывший глава СНБ считает, что куда успешнее будут его митинги против Пашиняна уже просто в качестве председателя партии «Родина»? Уж не свидетельствует ли всё это о том, что Ванецяну просто надоела эта бессмысленная и заведомо проигрышная игра в «митинги протеста», и он просто хочет незаметно, «постепенно» самоустраниться из политического поля страны? А потом и вовсе куда-нибудь эмигрировать? Еще раз — понравится ли всё это Москве? И какими будут последствия ухода Артура – резкий спад протестной активности?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва):

— Возможно, Артур Ванецян пошел на такой шаг, ожидая, что давление на него со стороны властей в ближайшие месяцы может быть усилено. Так, еще в мае 2022 года ряд СМИ называли его в числе депутатов, пропустивших наибольшее число заседаний Национального Собрания за последние месяцы. Как известно, согласно части 2 ст. 98 Конституции Армении, «полномочия депутата прекращаются в случаях неуважительного отсутствия как минимум на половине голосований в течение каждого календарного полугодия».

Несколько дней назад депутат парламента от правящего «Гражданского договора» Артур Ованнисян довольно осторожно высказывался о перспективах запуска такого процесса («у наших депутатов разное мнение на этот счет»), но это не значит, что он не может начаться.

Кроме того, нельзя исключать и более пристального внимания правоохранительных органов Армении к Артуру Ванецяну в относительно ближайшем будущем, например, на этапе, когда протестная активность в стране дополнительно снизится и расследования в отношении оппозиционных деятелей будут вызывать уже меньший резонанс.

Как известно, прецедентов лишения депутатов неприкосновенности в истории парламента Армении немало – в 1996 году, например, такая процедура была применена в отношении 8 депутатов одновременно.

Поэтому Артур Ванецян вполне мог решить, что стоит «сыграть на опережение», чем дожидаться подобных шагов своих оппонентов. При этом вряд ли его уход из парламента принципиально скажется на ходе протестной кампании сам по себе.

Евгений Михайлов, российский эксперт по международным конфликтам, политолог:

— Отвечая на ваш вопрос хотел бы сразу отметить ошибочность мнения о том, что Артур Ванецян с его партией «Честь имею» и кочаряновская партия «Армения» являются пророссийскими.

Более того, бывший президент Серж Саргсян, которого также причисляют к пророссийским силам, откровенно двигается при полной поддержке американцев. И двигается в связке со своим зятем и экс-послом в Ватикане Минасяном. Они сейчас по сути представляют собой всю ту небольшую внесистемную армянская оппозицию. И при этом отмечу, что они пытаются подключить оставшиеся немногочисленные электоральные возможности другого видного представителя карабахского клана Роберта Кочаряна, который, кстати, действительно хочет уйти из политики. И, соответственно, зная это, они и хотят перетянуть к себе тех, кто его поддерживает. И вот здесь и вырисовывается чисто армянская интрижка и опять же не поддерживаемая Москвой, при которой номинальным, так сказать техническим лидером оппозиции и должен стать Артур Ванецян, который полностью лёг под западную повестку.

А уже в дальнейшем, на мой взгляд, Артура Ванецяна смело поменяют на Минасяна, который должен будет стать полновесной политической фигурой с перспективой замены Пашиняна. Это если, конечно, получится, так как Пашинян обладает сейчас большим политическим весом и на все демарши Ванецяна, связанные с его уходом из парламента, наблюдает с усмешкой, прекрасно понимая, кто за этим стоит и продолжает выстраивать ту переговорную линию с Азербайджаном, которая вполне устраивает российские власти.