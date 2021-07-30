Армянское лобби США проявляет активность. Конгрессмены Палаты представителей США приняли законопроект, блокирующий военную помощь Азербайджану. Инициатор данного законопроекта, конгрессмен Фрэнк Паллоне приветствовал это решение, передает АРКА.

Поправка Паллоне гласит: «Никакие средства, выделенные или иным образом предоставленные в соответствии с настоящим Законом [H.R.4373] в рамках «Международного военного образования и подготовки» и «Программы иностранного военного финансирования», не могут быть доступны для Азербайджана».

Это положение не блокирует дискреционное военное оборудование, которое может быть передано Министерством обороны в соответствии с разделом 333 законов США. ANCA (Армянский Национальный Комитет Америки) работает с Сенатом и членами Комитета по вооруженным силам Палаты представителей для решения этих проблем путем усиления ограничений Раздела 907 на военную помощь США, оказываемую Азербайджану. ANCA распространил среди членов Конгресса подробный анализ неотложной необходимости блокировать всю военную помощь Азербайджану, сославшись на «продолжающиеся нападения на Армению и Арцах, а также на вторжение более 1000 азербайджанских солдат на суверенную территорию Республики Армения».

Другой армянский лоббист, конгрессмен-демократ от штата Калифорния Адам Шифф, сделал заявление, коснувшись ситуации на армяно-азербайджанской границе.

«Если это правда, то это еще один смертоносный акт агрессии со стороны Азербайджана. Если допустить дальнейшую эскалацию, это может привести к дальнейшему насилию, смерти и разрушениям», – отметил Шифф.

Конгрессмен подчеркнул, что США должны «признать тот факт, что продолжающаяся помощь режиму Алиева не сдерживает азербайджанскую агрессию, это неизбежная угроза для армян», — передает Panorama.am.

«Я призываю Госдепартамент и госсекретаря Блинкена публично сообщить о событиях последних 24 часов и оказать давление на Азербайджан с целью соблюдения им режима прекращения огня.

Соединенные Штаты Америки никогда не должны предоставлять военные средства или поддержку стране, которая регулярно нарушает права человека и посягает на независимость своего соседа. Пришло время ответственности», – добавил Адам Шифф.

В принципе, ежегодная финансовая военная помощь США Азербайджану еще не превышала суммы в $120 млн, чаще была гораздо меньше. При этом внутренняя оборонная статья бюджета Азербайджана последние лет 15 составляет обычно несколько миллиардов. Таким образом, то, что удалось провести через Конгресс лоббисту Паллоне, не такая уж и большая потеря. Хотя и сто миллионов, конечно, на дороге не валяются.

Интересно, чем в целом чревато для Азербайджана вот это решение Конгресса, и этот призыв Шиффа к госсекретарю США? Каковы возможные последствия этих шагов для нашей страны?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли Меджлиса:

— Поправка затрагивает военную помощь, которую США оказывали в равном объеме примерно в 1,5 миллиона долларов Азербайджану и Армении. Нашей стране Пентагон напрямую предоставлял военное оборудование в последние годы на сумму более 120 миллионов долларов. На эти поставки и в будущем поправка Паллоне не распространяется, о чем прямо указано в приведенной выше цитате.

Что же касается 1,5 миллиона долларов, то они расходовались на участие наших военных в тренингах, семинарах и пр., без чего мы вполне обойдемся. Напомню, что в начале 90-х, когда армянские вооруженные силы оккупировали почти 20 процентов территории Азербайджана, американский Конгресс принял в отношении нашей страны несправедливую 907-ю поправку, запрещающую оказание всякой помощи, якобы из-за блокады Армении. Так что удивляться инициативам армянских лоббистов в Конгрессе не следует. Главное, что сейчас Азербайджан восстановил военным путем территориальную целостность, наказал врага и обустраивает свои границы. А двойные стандарты американских конгрессменов стали привычными.

Авраам Шмулевич, политолог, специалист по Кавказу, исламскому миру и Ближнему Востоку, председатель Института Восточного Партнерства:

— На самом деле, это достаточно серьезное решение, и дело здесь не только в сумме. Дело в прецеденте. Если будет запрещена военная помощь Азербайджану, причем по такой достаточно суровой формулировке как «нарушение прав человека», и так далее, это автоматически даст не только право, но и обязанность американским соответствующим органам блокировать военную помощь Баку и со стороны других государств, если там используются американские технологии. То есть, если в какой-то системе вооружений используются американские технологии или эта система была разработана третьей страной совместно с Америкой, то после принятия такого закона Конгрессом, оборонное ведомство США не только может, но и обязано блокировать поставку этих вооружений Азербайджану.

Это касается в первую очередь Израиля, у которого есть очень много совместных программ с США, и на основании этого закона Америка может запретить Израилю поставлять Азербайджану те вооружения, в которых есть американский компонент.

Это касается даже Турции. Потому что эта страна — член НАТО, и там есть всевозможные совместные программы с США.

Кроме того, это наносит серьезный удар по репутации Азербайджана. Если американский парламент принимает закон, по которому Азербайджан объявляется агрессивной страной, то это конечно удар по имиджу. Это создает дополнительные риски для внешних западных партнеров при всяких коммерческих проектах, потому что страна, которая находится под санкциями США, теряет свою инвестиционную привлекательность.

Вероятность того, что эти санкции будут приняты, достаточно велика, потому что армянское лобби в США очень хорошо структурировано. Они очень хорошо работают, у них периодические контакты с конгрессменами, сенаторами, они ищут чувствительные точки, при помощи которых можно воздействовать на этих политиков. Этого же нельзя сказать про азербайджанцев Америки. Никакой сравнимой по мощи структуры у них для работы с американскими законодателями, с госсистемой США, нет. Я вижу это даже по Израилю. Думаю даже, весьма вероятно, что Израиль вскоре примет закон о признании «армянского геноцида». Потому что один раз такой законопроект даже дошел до рассмотрения одной из соответствующих комиссий Кнессета. В итоге он был отклонен, но израильские левые настойчиво, из года в год повторяют эти попытки.

То есть, я вижу в Израиле такую же активность армянского лобби, как и в США. Они действуют очень слаженно, они пытаются установить контакты с различными кругами израильского общества, депутатами, даже военными. Они всё время посылают им какую-то литературу, материалы. В Израиле действует почетный консул Армении, хотя нет посла.

Азербайджан практически ничего не противопоставляет этой армянской деятельности. Есть только несколько активистов, общественных организаций, которые к тому же все время грызутся меж собой. То есть, с одной стороны работают профессионалы, с другой – дилетанты.

То же самое происходит в Америке. Я думаю, такого рода нападки армянского лобби США на позиции Азербайджана будут продолжаться. Тем более, что демократы, которые пришли к власти, традиционно связаны с армянской общиной, армянским бизнесом.