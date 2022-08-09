7 августа 2022 года в Баку группа водителей такси провела акцию протеста против деятельности компаний Bolt и Uber в Азербайджане. По словам водителей, эти компании финансируются лицами армянского происхождения, а их деятельность осуществляется с нарушениями закона (https://www.kaspiy.az/v-baku-gruppa-voditelej-provela-akciyu-protesta-video).

Хотим напомнить, что 13 июля 2020 года компании Яндекс и Uber приняли решение об объединении бизнеса по онлайн-заказу поездок и созданию новой компании, которую возглавил генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

Как сообщил сам Тигран Худавердян, новая компания будет работать на рынке России, Армении, Грузии, Беларуси, Казахстана, Азербайджана (https://ru.armeniasputnik.am/20170713/tigran-hudaverdyan-obedinit-yandeks-i-uber-v-tom-chisle-i-v-armenii-7935195.html).

Хотим напомнить, что Тигран Худавердян также возглавляет медиаресурс Yandex. Именно этот медиаресурс в течение многих лет поливал грязью Азербайджан.

Террорист и убийца мирных азербайджанцев Монте Мелконян на этом ресурсе изображался героем. Во время 44-дневной войны этот ресурс однозначно поддерживал армянскую сторону, а сам Тигран Худавердян оказывал финансовую поддержку армянским националистам. (zen.yandex https://zen.yandex.ru/media/id/5cf40ab9d5fd8c00aea0e9f1/monte-melkonian-pochemu-paren-iz-kalifornii-stal-nacionalnym-geroem-armenii-5d9e31648600e100ae810a9e).

Почему же власти Азербайджана позволяют Тиграну Худавердяну заниматься предпринимательской деятельностью на территории Азербайджана? Ведь никто не может гарантировать то, что он не направит заработанные в нашей стране деньги на помощь армянским сепаратистам.

Этот вопрос мы адресовали руководителю пресс-службы Бакинского транспортного агентсва Маису Агаеву.

«Мы не можем разрешить или запретить деятельность компаний, занимающихся перевозками пассажиров. Хочу напомнить, что четыре года назад мы обращались к водителям с предложением отказаться от сотрудничества с компаниями, учредителями которых являются представители армянской национальности. Но водители не вняли нашим предупреждениям», — сообщил # Маис Агаев.

Тогда мы обратились в Государственный комитет по имущественным вопросам. Как сообщил нам глава пресс-службы Госкомитета по имущественным вопросом Эльмар Ягубов, этот вопрос нужно адресовать в Министерство экономики. «Любая компания проходит регистрацию в качестве налогоплательщика. А функции Министерства налогов переданы Министерству экономики», — сказал глава пресс-службы.

Мы обратились в пресс-службу Министерства экономики. «Мы обязательно выясним этот вопрос и сообщим вам», — пообещали нам сотрудники пресс-службы.

К сожалению, мы так и не дождались ответа из пресс-службы Минэкономики.

«Если Министерство экономики не прекращает деятельность такси Uber, которым руководит Тигран Худавердян, финансирующий деятельность армянских националистов, это означает, что деятельность этой компании отвечает интересам азербайджанских чиновников», — сказал нам депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов. По словам Ахмедова, от закрытия Uber Азербайджан ничего потеряет. «В нашей стране вполне достаточно собственных предприятий по перевозке пассажиров», — сказал он.

Акцию водителей он прокомментировал следующим образом: «Значит у них чести и достоинства больше, чем у наших некоторых чиновников».

Мы решили также выяснить и мнение сотрудников компании Uber.

Как заявил нам диспетчер по имени Мехман, у них в компании нет отдела по связям с общественностью. Он предложил нам позвонить по номеру *3333.

Мы последовали совету Мехмана. Как сообщила нам сотрудник компании, им ничего не известно о принадлежности компании Uber Тиграну Худавердяну…