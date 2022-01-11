Накануне проживающие в Лос-Анджелесе армяне организовали провокацию в отношении Генерального консульства Азербайджана в этом городе.

Генеральный консул Насими Агаев в своем Twitter сообщил, что армянские радикалы разместили на столбе напротив здания азербайджанского дипведомства фотографию армянского террориста Гургена Яникяна, убийцы турецких дипломатов.

«Учитывая историю армянского терроризма, мы призываем Федеральное бюро расследований Лос-Анджелеса и полицию Лос-Анджелеса расследовать эту провокацию», — призывает азербайджанский дипломат.