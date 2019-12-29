Армяне нарушили режим прекращения огня 20 раз за сутки

Подразделения Вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз, сообщили в министерстве обороны.

С позиций, расположенных в селe Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Паравакар Иджеванского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Тагыбейли, Новрузлу Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.