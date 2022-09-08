«Украинские силы продвинулись не менее чем на 20 км вглубь подконтрольной России территории к северу от Изюма в сторону Купянска и 6-7 сентября отбили около 400 квадратных километров», — сообщается в новом отчете американского Института изучения войны (ISW)

Российские источники утверждали, что украинские силы продвигались на юго-восток по трассам E40 и N26 в направлении Изюма и Купянска соответственно. По геолокации видно, что украинские силы также продвинулись на северо-восток по трассе Т2110 из Балаклеи, Вербовки, Яковенково, Волоховского Яра (на перекрестке Т2210 и Е40), а также в направлении Шевченково».

Согласно сообщениям из различных источников, в ходе боевых действий в районе Харькова российские войска, по-видимому, были застигнуты врасплох наступлением украинских сил. Хотя россияне признали, что населенный пункт Балаклея был окружен, заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович на YouTube.

На самом деле украинские войска продвинулись намного дальше и перекрыли дорогу на Купянск. При этом Арестович имел в виду центральный пункт снабжения российских войск, расположенный дальше на востоке страны, отмечает агентство Reuters.

Похоже, что российские силы проспали это наступление и ожидали его в другом месте.

Балаклея расположена между Харьковом и Изюмом, городом с важным железнодорожным узлом для снабжения российских войск. (DW)