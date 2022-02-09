Армения передала Азербайджану и Российской Федерации предложение по восстановлению автотранспортного сообщения и ждет позитивного сигнала Баку.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы сформулировали и передали предложения по дорогам. Мы передали эти предложения азербайджанской стороне, российским и международным партнерам. Как только мы получим положительный ответ от Азербайджана, мы готовы осуществить процесс восстановления и строительства автотранспортного сообщения», — отметил он.