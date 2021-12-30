Правительство Армении приняло решение не продлевать эмбарго на турецкие товары. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице Минэкономики Армении в Facebook.

«Благодаря эмбарго в Армении открылся ряд новых производств, а действующие расширились – по текстилю, строительным материалам, мебели, сельскому хозяйству. Но главным отрицательным последствием эмбарго стало существенное воздействие на инфляцию, особенно по ряду товаров широкого потребления», – говорится в заявлении.

Вместе с тем, Минэкономики обещает приложить все усилия, чтобы поддержать предприятия, которые начали замещать турецкий импорт.