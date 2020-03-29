Аравийская коалиция подтвердила перехват двух ракет, запущенных хуситами

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция осуществила перехват и уничтожение двух ракет, запущенных мятежниками из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситами) по саудовской столице, Эр-Рияду, и расположенному на границе с Йеменом городу Джизану. Об этом в воскресенье сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление официального представителя командования так называемого аравийского альянса полковника Турки аль-Малики.

«Две ракеты, запущенные из Саны и Саады, были перехвачены и уничтожены силами ПВО Саудовской Аравии над Эр-Риядом и Джизаном. Пострадавших нет», — отмечается в заявлении. Запуск ракет, к которому, по словам аль-Малики, причастны хуситы и Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), показывает реальную угрозу, которую представляют данные силы.

В свою очередь Саудовское агентство печати (САП) со ссылкой на военных информировало, что двое мирных жителей получили легкие ранения в результате падения фрагментов баллистической ракеты, уничтоженной в небе над Эр-Риядом.(ТАСС)