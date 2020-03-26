Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса, сообщает СМИ

Согласно источникам, Apple готовит почву для возможного переноса сроков выпуска своей первой линейки iPhone 5G, поскольку пандемия коронавируса угрожает глобальному спросу и нарушает график разработки продуктов компании. Источники сообщили, что перенос выпуска возможен на несколько месяцев.