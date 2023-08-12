Сенатор от провинции Белуджистан Анваар-уль-Хак Какар назначен исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана. Об этом сообщил телеканал Geo News ​​​​​​ со ссылкой на заявление канцелярии главы правительства, передает ТАСС.

По его данным, решение о назначении было принято после консультаций между уходящим в отставку премьером Пакистана Шахбазом Шарифом и лидером оппозиции Раджой Риазом.

«Мы решили, что исполняющим обязанности премьер-министра будет представитель меньшей провинции», — приводит телеканал слова Риаза. «Я благодарен Всевышнему за предоставленную мне возможность служить народу Пакистана. Я также благодарен всем заинтересованным сторонам за оказанное доверие в праве возглавить страну», — написал Анваар-уль-Хак Какар на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

9 августа Шариф направил на утверждение президенту республики Арифу Алви уведомление о роспуске Национального собрания (нижней палаты) парламента. С согласия главы государства нижняя палата распускается незамедлительно, правительство уходит в отставку. На смену уходящему кабмину должен быть сформирован временный. По конституции страны, если бы Шарифу и Риазу не удалось договориться о кандидатуре и. о. премьера в течение трех дней, то эту задачу призван был бы решать специальный парламентский комитет, в состав которого входит равное число представителей правящей партии и оппозиции.

Пятилетний срок работы нижней палаты парламента должен был закончиться 12 августа. Согласно Конституции Пакистана, всеобщие выборы проводятся в течение 60 дней после роспуска нижней палаты, а в случае ее досрочного роспуска — в течение 90 дней.