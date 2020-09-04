Андрей Савиных: «Попытки раскачать белорусское общество обречены на провал»

Интервью # с председателем Постоянной комиссии по международным делам Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь Андреем Савиных:

— В Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция отвергает данные итоги, называя победительницей выборов Светлану Тихановскую. В Минске и иных городах страны продолжаются акции протеста. Каким Вам видится выход из создавшейся ситуации с учетом диаметрального различия во взглядах между властью и оппозицией?

— В первую очередь, белорусское общество должно успокоиться и принять то, что реально произошло. Состоялись президентские выборы, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Итоги этих выборов не вызывают никаких сомнений у подавляющего большинства наших граждан. Я понимаю, что это утверждение может вызвать недовольство в рядах представителей оппозиции, но, тем не менее, именно такова реальность. С другой стороны — протестующие поднимают вопросы, решение которых назрело в нашей стране. Это и реформы политической системы, и определенные изменения в Конституции Беларуси. Но тут я хочу отметить, что ровно эти же вопросы были подняты в ходе избирательной кампании, тогда еще кандидата в президенты, Александра Лукашенко. Это был анонс того политического процесса, который должен был произойти в Беларуси в ближайшее время. На мой взгляд, это и есть тема для устойчивого диалога между всеми слоями общества, для учета интересов всех социальных групп и выработки на основе этого консенсуса того образа будущего, который позволит нам развивать Беларусь.

— Насколько массовыми являются забастовки на белорусских предприятиях, насколько они болезненны для экономики страны?

— В Беларуси президентские выборы с таким накалом политических страстей прошли впервые. Тем не менее, я убежден, что они не выходят за рамки разумного политического процесса. Особенно, в сравнении с другими странами. Также хочу отметить провал тех, кто призывал к массовым забастовкам по всей стране. Большинство не откликнулось на эти призывы и тому есть объяснение. Политика политикой, но предприятия и экономика должны работать. В противном случае, любая страна превратится в прах. Так что, все попытки раскачать белорусское общество таким путем обречены на провал.

— Каким Вам видится дальнейшее развитие отношений между Беларусью и Азербайджаном?

— Все существующие контракты и договоренности между нашими странами будут реализованы, а отношения между Азербайджаном и Беларусью будут развиваться. Азербайджан является нашим стратегическим партнером в рамках СНГ. У нас имеется огромное количество интереснейших проектов в сфере машиностроения, станкостроения. Кроме того, по мнению большого числа экспертов, Азербайджан и Беларусь являются теми государствами, которые после развала СССР достигли максимально высоких результатов в плане государственного строительства. В Азербайджане выстроена вертикаль государственной власти, взрощена грамотная национальная элита. Я убежден, что интересы, которые имеются у наших стран по отношению друг к другу, они взаимодополняющие и взаимовыгодные. Поэтому я вижу тут тренд на долгосрочное развитие отношений между нашими странами.