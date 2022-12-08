Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ по обвинению в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам тюрьмы по обвинению в незаконных поставках оружия. Об этом сообщает источник CNN.

МИД РФ подтвердил, что обмен состоялся. Процедура прошла 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. Вскоре он приедет в Москву, сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, перед обменом Бут и Грайнер были помилованы.

Грайнер находится в самолете, который направляется в США, сообщил президент страны Джо Байден. Американский лидер, вице-президент США и супруга Грайнер Шерелл поговорили с баскетболисткой по телефону. Байден, как сообщают СМИ, вскоре должен выступить с речью по поводу обмена.

Как отмечает телеканал, еще одного американца — Пола Уилана, осужденного в РФ по обвинению в шпионаже — в процедуру обмена не включили. Его адвокат сообщил, что американец остается в колонии, обсуждение вопроса о его обмене продолжается. (Медуза)