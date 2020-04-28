Американский медиамагнат готов купить «Ньюкасл» за €400 млн

«Ньюкасл Юнайтед» может быть поглощен американским медиамагнатом Генри Моррисом, который является исполнительным директором и председателем компании ClearTV.

Как стало известно Mirror, бизнесмен намерен составить конкуренцию арабской группе инвесторов, претендующих на покупку «сорок», выдвинув конкурирующую заявку в размере €400 млн.

Источник уточнил, что Моррис — большой поклонник «Ливерпуля», и в «Ньюкасле» он хотел бы реализовать аналогичную модель управления. В частности, магнат был крайне впечатлен, как владельцы «красных» вновь сделали клуб сильнейшим европейским проектом после нескольких лет неудач. Подобное он намерен провернуть с «Ньюкаслом».(Газета.Ru)