Американские ученые опровергли миф о коронавирусе

Ученые из США опровергли данные о том, что люди, заболевшие ОРВИ, не могут заразиться коронавирусом, говорится в отчете исследования Медицинского центра Стэнфордского университета.

Согласно предварительному анализу, примерно каждый пятый с COVID-19 также инфицируется другими респираторными вирусами. Также в рамках исследования было установлено, что примерно 1 из 10 человек, у которых проявляются симптомы ОРВИ и у которых впоследствии был диагностирован респираторный вирус, коинфицирован также коронавирусом нового типа.

Полученные данные опровергают предположение о том, что люди не могут заразиться COVID-19, если у них уже есть другой тип вирусного респираторного заболевания, подчеркивается в отчете.(Газета.Ru)