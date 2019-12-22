Американская компания купила британское оборонное предприятие Cobham за £4 миллиарда – The Guardian

Британское правительство обвиняют в передаче контроля США, после того как оно одобрило поглощение частной американской инвестиционной компании Advent International британского оборонного предприятия Cobham, несмотря на озабоченность по поводу национальной безопасности.

У Cobham обширные контракты с британскими военными, в том числе по созданию техники по созданию систем связи.

Потомки основателя предприятия сэра Алана Кобзэма выразили разочарование решением британского правительства и даже отметили «особую циничность, с которой сделку решили протолкнуть до праздников, чтобы избежать волокиты»

| 2019-12-21T23:50:31+00:00 22 декабря 2019, 08:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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