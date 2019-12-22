Американская компания купила британское оборонное предприятие Cobham за £4 миллиарда – The Guardian

Британское правительство обвиняют в передаче контроля США, после того как оно одобрило поглощение частной американской инвестиционной компании Advent International британского оборонного предприятия Cobham, несмотря на озабоченность по поводу национальной безопасности.

У Cobham обширные контракты с британскими военными, в том числе по созданию техники по созданию систем связи.

Потомки основателя предприятия сэра Алана Кобзэма выразили разочарование решением британского правительства и даже отметили «особую циничность, с которой сделку решили протолкнуть до праздников, чтобы избежать волокиты»