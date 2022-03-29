В Американской киноакадемии осудили инцидент, произошедший накануне во время церемонии премии «Оскар» между актером Уиллом Смитом и шоуменом Крисом Роком. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы официально начали расследование в связи с инцидентом и изучим дальнейшие действия и последствия произошедшего в соответствии с нашими правилами и стандартами», — указано в заявление киноакадемии.

Голливудский актер на церемонии вручения «Оскара» 27 марта вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за шутки комика об «очень короткой прическе» супруги Смита, — Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием, и у нее выпадают волосы.

Позже, когда актер вышел на сцену для получения награды за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард», Смит заплакал, извинился и сказал, что в жизни важно защищать свою семью, как это делал его персонаж Ричард Уильямс, отец теннисисток Серены и Винус Уильямс.

Крис Рок не стал писать заявление в полицию на Уилла Смита после инцидента.