Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики № 973 от 29 августа 2013 года «Об увеличении размера социальных пособий».
Как передает #, согласно документу, внесены изменения в связи с увеличением размера социальных пособий.
Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа. Указ вступает в силу с 1 января 2022 года.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
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Президент Ильхам Алиев также подписал указ о внесении изменений в указ президента Азербайджанской Республики «Об установлении размера социального пособия для женщин, имеющих более пяти детей» №72 от 27 декабря 2013 года
Согласно новому указу, сумма соцпособия для женщин, имеющих более пяти детей, повышается с 55 до 70 манатов.
Указ вступит в силу с 1 января 2022 года.
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение президента Азербайджанской республики «О предоставлении ежемесячной стипендии за почетные звания» № 878 от 4 июля 2005 года.
Согласно распоряжению, стипендия повышена со 150 до 180 манатов и со 100 до 120 манатов.
Распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.