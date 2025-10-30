В Азербайджанском национальном музее ковра прошла I научно-практическая конференция «Актуальные проблемы азербайджанского исторического оружиеведения». Мероприятие, посвященное пятой годовщине победы в Отечественной войне, было организовано Министерством культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанским национальным музеем ковра, сообщает #.

Основные цели конференции заключались в расширении научных исследований истории азербайджанского оружиеведения, сформировавшегося с древнейших времён до наших дней; в организации обмена информацией об азербайджанском оружии, хранящемся в местных и зарубежных музеях, а также в личных коллекциях; в углублении существующих знаний в этой области и определить новые направления исследований.

Директор музея Aмина Меликова поприветствовала участников и открыла мероприятие вступительной речью. Она подчеркнула, что конференция является знаменательным событием для азербайджанской науки, отметив, что в нашей стране впервые проводится научно-практическая конференция, посвящённая азербайджанскому оружию. По словам директора музея, хотя богатые традиции азербайджанского оружейного дела и формировались на протяжении тысячелетий, эта область по различным причинам оставалась в стороне от внимания исследователей: «Азербайджанский национальный музей ковра подошёл к этой теме комплексно. Помимо проведения сегодняшней конференции, музей подготовил каталог, посвящённый своей коллекции оружия, под названием «Стальные узоры. Оружейная коллекция Азербайджанского национального музея ковра». Каталог, автором которого является кандидат философских наук по истории Сабухи Ахмедов, повествует об истории оружейной коллекции музея, подробно описывает каждый экспонат и содержит высококачественные фотографии». В завершение директор пожелала успехов работе конференции и её участникам.

В рамках конференции были проведены академические сессии на темы «Новые исследования в сфере азербайджанского оружиеведения», «Проблемы охраны, демонстрации и реставрации исторического оружия», «Место и роль исторического оружия в искусстве», «Образцы исторического оружия как составная часть азербайджанского художественного ремесленничества: восстановление традиции».

В мероприятии приняли участие представители различных научно-исследовательских институтов, музеев и высших учебных заведений страны, а также независимые исследователи. В ходе обсуждений и обмена опытом специалисты рассмотрели возможности будущих совместных научных проектов и сотрудничества по продвижению азербайджанского оружейного наследия на международной арене.

Участники конференции выразили уверенность, что это мероприятие внесёт вклад в более системное и устойчивое развитие исследований в области оружейной науки, которая является важной составляющей национального культурного наследия.