Интервью # с украинским политологом Александром Коваленко:

— Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «BBC News Україна» заявил о том, что Украина готова разорвать дипломатические отношения с Ираном в любой момент. Что вы думаете по данному поводу?

— Иран на протяжение 2022 года не демонстрировал дружественной позиции по отношению к Украине. Поставки Ираном России дронов-камикадзе Shahed-131/136, разведывательно-ударных БПЛА Mohajer-6, авиабомб Ghaem-5, а также шлемов NIJ II и бронежилетов Rouin-3 — это совершенно недружественный шаг по отношению к Украине. А потому, официальный Киев всё ближе к разрыву дипломатических отношений с Тегераном, что вполне логично и правильно.

Нынешний режим в Тегеране – соучастник убийства украинцев, как ещё к нему следует относиться?

— Как вы расцениваете нападение на посольство Азербайджана в Иране?

— В последнее время разного инциденты с посольствами Азербайджана участились. Создаётся впечатление, что подобные нападения могут иметь некую общую азербайджанофобскую организацию череды акций.

Нынешнее руководство Ирана я не могу назвать дружественным Азербайджану, и не исключено, что данный акт терроризма имеет куда более глубокий аспект, нежели некий социально-общественный.

— Евросоюз официально поддерживал формулу мира Украины и проведение саммита для начала реализации ее пунктов. Что нового дает это положение Украине?

— Это юридически и дипломатически фиксируемая поддержка международными партнёрами Украины на пути освобождения своих территорий и восстановления их после оккупации. Фактически, это комплекс согласованных мер и шагов, которые будут предприниматься, и выполняться в ближайшее время. И главное в этом комплексе то, что мнение и позиция России относительно выполняемых шагов, мало кому интересны.

Россия либо может принять участие в данном процессе, объявив о капитуляции и вывести свои войска с территории Украины, любо будет наблюдать за тем, как её принуждают это сделать, при этом неся колоссальные потери, как экономические, так и людские.

— Каковы прогнозы по дальнейшему развитию ситуации на российско-украинском фронте?

— В ближайшее время обстановка значительно обострится. Российские войска предпримут попытку до отправки в Украину западного образца танков и ряда прочих типов вооружений максимально продвинуться на Донбассе, чтобы потом перейти в глухую оборону.

Для этого они будут имитировать наступательные действия на Луганском и Запорожском плацдармах, для сковывания ВСУ в этих секторах, но основной удар предпримут именно в Донецкой области.

Это потребует у российской армии траты значительных ресурсов, но Россия никогда не считалась с потерями, поэтому ближайшие недели будут весьма напряженными, пока ресурс не иссякнет. Когда это произойдёт, ситуация может кардинально измениться уже не в пользу оккупантов.