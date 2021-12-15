13 декабря 2021 года в Баку произошло массовое отравление донером. Все отравившиеся — семеро мужчин и одна женщина, заявили, что купили накануне куриный донер в ресторане «Dönər Market».

Как сообщил в беседе с # администратор ресторана Орхан Агаев, ресторан действует вот уже два года. «Мы действуем на вполне законном основании. У нас имеется сертификат Агентства продовольственной безопасности. Соответствующий сертификат также имеется и у компании, которая занимается поставками мяса в наш ресторан», — сказал Орхан Агаев. Несмотря на просьбы журналистов, администратор не сообщил им название компании-поставщика (https://oxu.az/society/554805).

«У ресторана «Dönər Market» не может быть сертификата, выданного Агентством продовольственной безопасности. Согласно статье 7 закона «О продуктах питания», все субъекты, действующие в сфере производства питания, должны пройти регистрацию в нашем агентстве. Вся производимая этими субъектами продукция подвергается нами тщательной проверке. А ресторан «Dönər Market» не был зарегистрирован в нашем агентстве и, следовательно, действовал незаконно», — сказал в беседе с нами глава пресс-службы ведомства Мансур Пириев.

Хотим напомнить, что Министерство внутренних дел заявило о возбуждении уголовного дела по факту отравления в ресторане.

Несмотря на наши неоднократные попытки, ни МВД, ни руководство «Dönər Market», так и не сообщили название компании, поставляющего мясо в ресторан.

Мы решили выяснить название компании-поставщика у самих сотрудников ресторана «Dönər Market». Но, к сожалению, они отказались отвечать на наш вопрос, ограничившись советом: «Вся наша продукция, все наши документы находятся на экспертизе в Агентстве продовольственной безопасности. Обратитесь с вопросами в это агентство», — посоветовали нам сотрудники ресторана.

Мы также обратились в Министерство внутренних дел. Начальник отдела пресс–службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев также посетовал нам обратиться в Агентство продовольственной безопасности.

Мы вновь связались с Агентством продовольственной безопасности.

«Я свяжусь с нашими сотрудниками, которые проводят экспертизу продукции из «Dönər Market». Наверняка им известно название компании-поставщика мяса. Как только узнаю, в течение дня сообщу вам название компании, поставляющего мясо в этот ресторан», — пообещал нам Мансур Пириев.

К сожалению, в течение дня Мансур Пириев так и не связался с нами. А наши звонки он проигнорировал.

По мнению руководителя Союза свободных потребителей Азербайджана Эюба Гусейнова, Агентство обязательно должно сообщить общественности название компании, поставляющей мясо в ресторан «Dönər Market». «Это могло бы предотвратить новые отравления в будущем», — считает глава Союза потребителей.

«Возможно, эта компания принадлежит какому-нибудь высокопоставленному лицу, и потому Агентство не хочет разглашать ее название», — предположил экономист Натик Джафарли.

Заместитель директора Республиканского центра гигиены и санитарии Афаг Алиева считает, что отравление мясом может привести к тяжким последствиям, если пострадавшим не будет оказана своевременная помощь.