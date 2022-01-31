Африканский союз (АС) в понедельник объявил о приостановке членства в АС Буркина-Фасо, где 24 января был совершен военный переворот. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление Совета мира и безопасности организации.

«Совет решил <…> приостановить членство Буркина-Фасо во всех видах деятельности АС до реального восстановления конституционного порядка в стране», — цитирует заявление AFP.

Ранее с осуждением путча в Буркина-Фасо выступила крупнейшая региональная организация стран Западной Африки — ЭКОВАС.