Африканский союз (АС) со всей твердостью осуждает предпринятую военными в Буркина-Фасо попытку государственного переворота. Об этом говорится в заявлении председателя Комиссии Африканского союза Мусы Факи Махамата, опубликованном в понедельник на портале АС.

«Мы осуждаем со всей твердостью попытку государственного переворота против демократически избранного президента и призываем национальную армию и силы безопасности Буркина-Фасо четко придерживаться своих республиканских задач, которые заключаются в защите безопасности внутри страны, а также внешних государственных границ, — говорится в документе. — Мы выступаем за политический диалог правительства, общественных сил и военных в целях решения нынешних проблем страны».

Ранее с осуждением попытки мятежников совершить государственный переворот в Буркина-Фасо выступила крупнейшая региональная организация стран Западной Африки — ECOWAS.