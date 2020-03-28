Аэропорт Бирмингема может стать временным моргом

Аэропорт Бирмингема в Великобритании может стать временным моргом для размещения 12 тыс. тел.

Это произойдет в случае худшего сценария распространения коронавирусной инфекции в стране.

Первоначальные возможности воздушных ворот позволяют разместить 2 500 тел. В случае необходимости дополнительно можно задействовать инфраструктуру для обслуживания грузов, включая два ангара на противоположной от пассажирских терминалов части аэродрома.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

| 2020-03-28T14:02:44+00:00 28 марта 2020, 14:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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