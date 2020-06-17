А русские ни перед кем не должны пасть на колени? – Жириновскому пора на покой

Есть расхожее выражение: «Мудрость приходит с годами». Но есть и антитезис данному утверждению: «Годы приходят одни, оставляя мудрость где-то на задворках жизни».

Пожалуй, второе утверждение как нельзя более подходит к выходкам известного своим сумасбродством лидера ЛДПР, депутата Госдумы Владимира Жириновского. И в былые годы не отличался он особой адекватностью, но со временем дурость поразила весь мозг этого деятеля. Судите сами. Прочитав этот бред, вы поймете, что с Жириниовском что-то не так. А точнее говоря, все не так.

«Русские большевики должны встать на колени перед русским народом за то, что они столько беды и горя принесли за 73 года советского режима», — написал Жириновский в Instagram.

«Белые американцы должны встать на колени не только перед неграми, но и индейцами, которых они уничтожали. Британцы – перед индусами, китайцами, африканцами. Бельгийцы – перед африканцами, особенно жителями Конго. Французы – перед африканцами, вьетнамцами. Немцы и японцы – перед всем миром. Турки – перед курдами и армянами. Арабы – перед курдами. Поляки, шведы, французы, немцы, монголы – перед русскими. Персы – перед соседними народами (грузинами в первую очередь)», — написал лидер либерал-демократов.

По мнению политика, это будет своего рода признанием и искуплением вины за уничтожение миллионов и миллионов людей.

Нам неизвестно, был ли в момент написания подобной чуши Владимир Жириновский в состоянии, когда пары СН2О5 были далеки от него, либо он все же погрузился в пучину беспробудного пьянства. И тем менее, мы зададимся парой вопросов (думается, что рано или поздно господин Жириновский придет в себя), на которые хотелось бы услышать конкретные ответы.

Господин Жириновский, чья мама-русская, а папа-юрист, упустил из виду основную мысль. Он, как в детском калейдоскопе, все перемешал: турок, японцев, немцев, британцев и так далее. Но его лейтмотив тверд и несгибаем: должны извиниться.

Извините, Владимир Вольфович, за пошлый вопрос: а русские ни перед кем не должны извиниться? В крайнем случае, пасть на колени? Если вы считаете, что нет, то напомним некоторые факты из недавней истории.

Именно русские обагрили свои руки кровью 20 января 1990 года в Баку. Именно они истребляли грузин, литовцев, латвийцев на заре становления независимых республик. Именно 366-ой российский полк совместно с армянскими головорезами учинили Ходжалинский геноцид. Именно русские уничтожали мирное чеченское население в Грозном.

Вам этого достаточно, господин Жириновский, или продолжить перечень преступлений, из-за которых ваши колени стерлись.

Станьте на колени, покайтесь за свои преступления и грехи, возможно, в загробном мире вам это зачтется. Хотя, такую наглость не потерпит даже милосердный Аллах. Да, чуть не забыл: и перед украинцами станьте на колени. Сами знаете за что.

Что же касается связки турки-армяне, то вы, господин Жириновский, неправы. Армяне-то живут только за счет того, что они коленопреклонные. Перед турками. Так что, хаи туркам, которым в годы Первой мировой войны изменили, не только руки должны целовать.

Ну и под конец хотелось бы отметить одну деталь: Владимир Вольфович, вам пора на покой. Иначе, чем дальше, тем глупее вы выглядите…