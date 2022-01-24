Последние переговоры с Россией ведутся для того, чтобы остановить очередную мировую войну – да, какими бы неправдоподобными (даже преувеличениями!) не казались эти слова американских дипломатов, к сожалению, человечество уже встречалось со схожей историей. Политические историки до сих пор утверждают, что именно после афганской войны начались всесторонние политические и экономические санкции против СССР – она была названа «империей зла» и весь демократический и прогрессивный западный мир объявил, что начинают масштабную холодную войну против Москвы.

И теперь есть серьезный предлог для этого. Да, украинский конфликт не только продолжает оставаться основной темой на переговорах между Западом и Россией, страны НАТО вдобавок на полном серьезе заявляют, что Москва готовится к войне против Киева. Интересно, что Москва пока неоднозначно не отвергает подобные утверждения, наоборот, продолжает наращивать свои войска в украинском направлении, хотя еще раз заметим, что она могла бы конкретными шагами опровергнуть заявления западных стран в этом контексте.

Вместе этого Москва требует гарантии для своей безопасности. В конце прошлой недели прошли переговоры между государственным секретарем США и министром иностранных дел России. Перед этой встречей московские дипломаты заявили, что они смягчили свои требования. Но не стали конкретизировать это. Неужели москвичи уже не требуют остановить расширение НАТО в восточном направлении? Признаться, даже думать об этом смешно, потому что это является главной заботой политиков и дипломатов России. Они считают, что именно это является главной угрозой для их безопасности. И страны-члены НАТО однозначно заявили им, что стать членом какого-то военно-политического альянса является суверенным правом каждой страны, в том числе, Украины, которая не представляет угрозы для России и имеет право на самооборону.

Поэтому не совсем понятно: что же смягчила в своих требованиях Москва? Думается, что это всего лишь выдумки российских дипломатов. А так, переговоры продолжатся и их в конце января будут вести дипломатические представители США и России. Поэтому торопиться не стоит, подробности этих переговоров рано или поздно станут достоянием и широкой публики. Но все невольно задаются вопросом: неужели украинский кризис станет причиной начала новой мировой войны? Надеемся, что этого не произойдет, думается, что российские политики, дипломаты и военные еще не совсем потеряли здравый смысл и рассудок. В США и в странах НАТО, наверное, также отдают себя отчет в том, что у подобных инициатив могут быть весьма печальные последствия и они противоречат недавним заявлениям стран, имеющих ядерный арсенал. Напомним, что это заявление было принято в декабре месяце прошлого года, где было открыто сказано, что ядерное оружие может служит только сдерживающим фактором между ядерными сверхдержавами.

Эти слова были высказаны пятью ядерными державами. С тех пор прошло даже меньше месяца. Неужели эти страны так быстро забыли свои обещания?

А так, конечно, украинский кризис может стать реальным предлогом для начала жесткой холодной войны, как это произошло в конце прошлого года. Скорее всего, так и будет. Пока же силы НАТО приближаются к границам России, что есть адекватное следствие политики Москвы, потому как каждая тенденция порождает себе противоположную: например, именно таким образом пропагандистская и идеологическая реклама в конце концов превращается в антирекламу. То же самое можно говорить и об агрессии, которая в конечном итоге порождает ответную агрессию…