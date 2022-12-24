Не менее 9 человек стали жертвами снежной бури в Соединенных Штатах, сообщает телеканал CNN.

В частности, три человека погибли в штате Канзас — точно известно, что один из погибших умер из-за погодных условий, а еще два человека — предположительно, по той же причине и числятся пропавшими без вести.

В городе Канзас-Сити, в штате Миссури в ДТП по причине шторма погиб один человек, схожая ситуация произошла в штате Огайо, где погибли 4 человека.

В штате Кентукки еще три человека погибли из-за снегопадов.

Ранее в Соединенных Штатах более миллиона домохозяйств остались без света из-за снежной бури.

Отмечается, что наиболее сильные штормы обрушились на штаты Нью-Йорк и Мичиган, а сам шторм идет со Среднего Запада — региона в США, в котором расположена северная часть Великих Равнин и граница с Канадой. Здесь часто формируются зимние холодные циклоны, которые идут на Восточное побережье. (Газета.Ру)