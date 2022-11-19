К Декларации о защите гражданских лиц от применения взрывного оружия в населенных районах в пятницу присоединились в целом 80 государств, в том числе три постоянных члена Совета Безопасности ООН — США, Великобритания и Франция.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Ирландии, которая была посредником в заключении документа, передает «Европейская правда».

Среди прочего, декларация обязывает подписантов обеспечить, чтобы их вооруженные силы ограничивали или воздерживались от «применения взрывного оружия в населенных районах, когда можно ожидать, что его использование может нанести вред гражданскому населению или гражданским объектам».

Декларация была инициирована бывшим послом Ирландии при ООН в Женеве Майклом Гаффи и заместителем действующего посла Джейми Уолшем. Ее согласование длилось три года с участием ООН, Международного комитета Красного Креста и представителей неправительственных организаций.

Документ был окончательно одобрен 17 июня 2022 года на заседании ООН в Женеве. Среди ее подписантов — три постоянных члена Совета Безопасности ООН (США, Франция и Великобритания), 23 из 30 членов НАТО, а также Бразилия, Япония и Палестина.

В то же время декларацию не подписали Россия, Сирия, Израиль и Саудовская Аравия, а также Украина.