Согласно отчету, опубликованному The Wall Street Journal, большинство компонентов иранских беспилотников, захваченных в Украине и проанализированных экспертами, произведены в странах Запада, а один из важных компонентов оптики — в Израиле.

Как показали результаты анализа нескольких сбитых беспилотников, в том числе БПЛА Mohajer-6, который был взят под контроль в воздухе и приземлился целым и невредимым, большая часть деталей аппаратов произведена в США, Японии, Китае и Германии, а инфракрасные линзы идентичны тем, что производит израильская компания Ophir Optronics.

Согласно украинским документам, представленным украинской Независимой антикоррупционной комиссией (НАКО), занимающейся оборонными вопросами, 75% компонентов иранских беспилотников, сбитых в Украине были произведены в США — и это несмотря на одну из самых всеобъемлющих в мире санкционных кампаний, проводимых США против продажи оружия Ирану.

Что касается захваченного беспилотника Mohajer-6, из более чем 200 его деталей около половины были произведены американскими фирмами, а около трети — японскими. Согласно отчету, серводвигатели дрона были изготовлены японской компанией Tonegawa-Seiko Co. В прошлом году Министерство торговли Японии уже предъявляло компании Tonegawa-Seiko Co. обвинение в экспорте серводвигателей в Китай без разрешения после того, как следователи ООН обнаружили один из них в иранском беспилотнике. Компания заявила, что не знала, что они будут использоваться в военных дронах.

Также в беспилотнике были обнаружены детали немецкой компании Infineon Technologies AG и компании Microchip Technology Inc. из Аризоны.

После сообщения об обнаружении инфракрасных линз, предположительно израильского производства, израильская компания Ophir Optronics связалась с министерством обороны.

В ответе министерство обороны сообщило: «Государство Израиль изучает этот вопрос. Из предварительной проверки следует, что указанный в публикации компонент не является ни контролируемым стратегическим продуктом, ни продуктом двойного назначения в соответствии с израильским законодательством и в соответствии с международными договоренностями».

Есть предположение, что западные детали могли быть получены из западных самолетов, сбитых в Ираке и Афганистане, или через посредников, нарушивших санкции США. (israelinfo.co.il)