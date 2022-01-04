Главы МИД НАТО обсудят Россию и ситуацию вокруг Украины на экстренной видеоконференции 7 января. Об этом сообщает пресс-служба альянса 4 января.

«Внеочередная встреча глав МИД НАТО в виртуальном формате состоится в пятницу 7 января. Министры обсудят концентрацию российских сил на территории Украины и вокруг нее, и более широкие вопросы европейской безопасности», — говорится в сообщении альянса в Twitter.

Встреча созвана в преддверии Совета Россия–НАТО.

Ранее в этот день в НАТО подтвердили проведение заседания Совета Россия–НАТО 12 января. В альянсе подчеркнули, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности и отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий». (iz.ru)