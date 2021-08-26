В Азербайджане выявлено еще 3714 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2470 человек вылечились.

31 человек скончался.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 405542 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 353 140 человек вылечились, 5 434 скончались, число активных больных – 46968.

За последние сутки проведено 17 247 тестов, за прошедшее время – 4 3679510 тестов на коронавирус.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 84 232 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 54 063, вторую дозу получили 30 169 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 6 419 537, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 3 884 713, вторую дозу получили 2 534 824 человека.