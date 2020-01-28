29 марта в Италии проведут референдум по сокращению числа парламентариев

Совет министров Италии назначил на 29 марта дату референдума по вопросу сокращения числа парламентариев.

Как сообщается в ноте правительственного дворца Киджи, на заседании в понедельник это решение было принято по предложению премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Следующим официальным шагом должен стать декрет президента республики, который окончательно установит дату опроса.

На прошлой неделе Верховный кассационный суд признал соответствующим конституции страны запрос на проведение референдума, который подписали и внесли в судебную инстанцию 71 парламентарий.

Как отмечает газета La Repubblica, референдум не будет иметь кворума, а конституционная реформа, поставленная на голосование, не вступит в силу, если ее не поддержат большинство участников референдума. (РИА Новости)