Азербайджанский марафонец Эльмир Аскеров 21 августа принял участие в гонке MIRRICO ELTON ULTRA TREIL, занял третье место и своим результатом открыл новую страницу в атлетике Азербайджана.

Спортсмены преодолели ультрадистанцию по бездорожью в 220 км. Соревнование состоялось в Волгоградской области России.

В интервью # Эльмир Аскеров рассказал, что его результат на данный момент — это рекорд на Южном Кавказе.

Атлет заявил, что особенность этой гонки в том, что она автономная:

«Это означает, что атлет должен нести с собой в рюкзаке все то, что ему понадобится. Нет также разметки маршрута. Ориентироваться необходимо по GPS или карте. На маршруте до 170 км нет населенных пунктов, почти ничего. Лишь мобильные пункты с питьем через каждые 90-150 минут. Температура воздуха во время соревнования составляла порядка 39-42 градусов. Атлеты, преодолевшие дистанцию за 35 часов, автоматически получают право принять участие в гонке в Долине смерти в Калифорнии».

Марафонец признался, что это было самое тяжелое и одновременно легкое соревнование, в котором ему удалось финишировать.

«Это — моя третья попытка участия в данном забеге. В первые два раза я финишировать не смог по разным причинам. Рад, что смог достойно представить нашу страну на столь грандиозном соревновании», — сказал Эльмир Аскеров.

Он также отметил, что данный забег посвящен памяти героев войск специального назначения и проводится по правилам Международной федерации атлетики.