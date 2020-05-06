В США задержали пятилетнего ребенка, ехавшего в Калифорнию за Lamborghini

Полиция американского штата Юта задержала 5-летнего ребенка, ехавшего в Калифорнию в надежде купить автомобиль Lamborghini, сообщило в релизе управление общественного порядка штата.
По его данным, дорожный полицейский Рик Морган остановил на этой неделе на крупном шоссе небольшой внедорожник, водитель которого с трудом управлял машиной. В автомобиле он обнаружил только мальчика на водительском сиденье.
«Морган смог выяснить, что мальчику пять лет и что он ехал к родственнику в Калифорнию. Мальчик намеревался купить спортивную машину Lamborghini на 3 доллара, которые были у него в кошельке. Морган и помогавшие ему полицейские смогли найти родителей мальчика и вернуть его вместе с машиной домой», — говорится в сообщении.
Родители объяснили, что за мальчиком в тот день присматривал другой ребенок в семье, но он заснул, и мальчику удалось найти ключи, висевшие на крючке в доме. Мальчик выбрал правильную дорогу в Калифорнию, но успел проехать не больше 3 миль (5 километров), прежде чем его остановила полиция.(РИА Новости)
https://www.youtube.com/watch?v=C-W-ySng2t8