Контракт с Министерством обороны подписали уже десять частных военных подразделений (ЧВК), участвующих в специальной военной операции, сообщает ТАСС.

«Сегодня в рамках реализации [инициативы] руководства страны о повышении роли добровольческих формирований в ходе специальной военной операции был заключен контракт с десятью добровольческими формированиями», — заявил генерал-лейтенанта Владимир Алексеев.

Представитель Минобороны отметил, что добровольцы были рады узнать, что все они получат те же льготы, которые получают солдаты и офицеры регулярных частей вооруженных сил.

Отметим, что министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал всем «добровольческим объединениям» до 1 июля подписать контракты с российской армией. Под этот приказ, судя по всему, подпадает и объединение «ЧВК Вагнер», которое находится вне российских законов. Однако его основатель Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцы не будут подписывать «никаких контрактов с Шойгу».

Первым контракт с Министерством обороны России подписал спецназ «Ахмат».

Вчера и президент России Владимир Путин заявил, что частные военные компании должны заключать контракт с Минобороны.