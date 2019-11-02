Украина закрыла небо и часть Черного моря

Украина закрыла небо и ограничила судоходство в северной части Черного моря для проведения военных учений. Об этом сообщает РИА Новости».

Как отмечается, маневры с использованием зенитных ракетных комплексов проходят с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области.

«Прибрежное сообщение 1256/2019 действует с 6.00 до 16.00 и запрещает навигацию судов, аналогичное время указано для запрета полетов по оповещением A3684 / 19 NOTAM», — говорится в сообщении.

В общей сложности перекрыто 6 323 квадратных километров, включая территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

| 2019-11-02T21:50:26+00:00 2 ноября 2019, 22:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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