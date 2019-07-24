Трамп выделил Азербайджану 103 миллиона долларов

в помощь на укрепление южных границ в контексте противостояния США и Ирана

Недавно, американский центр по иностранным отношениям, опубликовал статью, касающуюся расходов США на безопасность. В статье говорится, что президент США Дональд Трамп выделил 103 миллиона долларов Азербайджану на 2018-2019 гг.

Данная помощь оценивается как самая большая за все время независимости Азербайджана. Напротив, Армения в этом году получила 2 миллиона долларов. В ответ на это член Палаты представителей Конгресса США Бред Шерман выступил с законодательной инициативой, предложив наложить запрет на продажу вооружений США Азербайджану, так как это «угрожает гражданским самолетам в воздушном пространстве Нагорного Карабаха».

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана прокомментировало данную инициативу.

«США никогда не продавали нам оружие. Несмотря на это, Азербайджан в достаточном количестве закупает оружие и военную технику у стран, обладающих передовыми военными технологиями мирового уровня. Средства противовоздушной обороны различного типа, имеющиеся на вооружении военно-воздушных сил Азербайджана, способны обеспечить полную защиту нашего воздушного пространства, и при возникновении угрозы принять ответные меры. Кроме этого, конгрессмену должно быть известно, что Нагорный Карабах — территория Азербайджана и, поскольку, является зоной конфликта, Международная организация гражданской авиации, уже давно полностью запретила полеты гражданской авиации в данном направлении», — сказано в заявлении МО.

Комментируя # выделение Азербайджану военной помощи член меджлиса партии РеАл, политолог Эркин Гадирли, сказал, что данные 100 миллионов долларов выделены на укрепление южных пограничных пунктов Азербайджана.

«Это целевое выделение средств. Нельзя сказать, что наша страна является военно-политическим союзником США в регионе. Это слишком громко звучит, но то, что мы стратегический партнер – это однозначно. Учитывая целевое назначение этих средств, а именно укрепление южных границ, можно понять, о чем идет речь. Контекстом этого является противостояние США с Ираном, а Армения в этом смысле трудный партнер для США», — отметил эксперт.

По его словам, Армения фактически не контролирует границу с Ираном, потому что с армянской стороны границу контролирует Россия.

«Плюс ко всему Армения не хочет портить отношения с Ираном. Учитывая закрытые границы с Турцией и Азербайджаном, а также Грузии с Россией -Иран остается единственным торговым путем для Армении. Но американцы не собираются выделять деньги на то, что потом не смогут проконтролировать», — подчеркнул он.

Азербайджан в этом смысле надежный партнер, и официальный Баку тоже заинтересован в усилении своих границ, добавил аналитик.

«Особенно нас волнуют южные границы, учитывая, что через эти границы есть немало фактов перевоза наркотиков и иных нелегальных грузов. Даже имели место перестрелки. Кроме того, из-за оккупации, есть территории, которые мы не контролируем, и это очень важно для американцев. Эту тему нужно развивать в разговоре с американцами», — сказал он.

Официальный Азербайджан не раз заявлял о том, что не позволит использовать свою территорию против Ирана или какой-либо соседней страны. Сам факт того, что американцы выделяют деньги Баку на укрепление границ с Ираном, говорит о том, что Азербайджан постепенно намерен отойти от данной позиции.

«Нельзя сказать, что Азербайджан пошел против Ирана, или готов предоставить свою территорию для каких-либо операций против Ирана. Азербайджан укрепляет свои границы, на что имеет полное право, тем более для этого есть много поводов. Понятно, что с иранской стороны это будет расцениваться иначе, но такова геополитика и таков расклад в регионе», — добавил Гадирли.

Говоря о реакции Москвы на это, он отметил, что Азербайджан укрепляет границы не с Россией, а с Ираном. «Они где-то тоже должны быть заинтересованы в этом. Так как часть нелегальных грузов, которые могут пройти через Азербайджан могут попасть и на территорию России. Поэтому поводов волноваться у них не должно быть», — резюмировал он.