Ханне и Лине тут не место

Выбрать имя для новорожденного не всегда просто. Кто-то хочет назвать малыша в честь кого-то из родных, кто-то – по имени любимого персонажа книги или героя фильма. Одни отдают предпочтение старинным именам, другие предпочитают имена интернациональные, а кто-то делает ставку на необычность и редкость имени.

Но полет фантазии родителей в нашей стране призвана ограничивать специальная комиссия по именам и фамилиям, созданная при Терминологической комиссии при Кабинете министров. Именно этот орган решает, какие имена попадают в разрешенный список, а какие должны быть запрещены.

В августе эта комиссия рассмотрела 48 обращений, поступивших в регистрационные отделы Министерства юстиции. Как заявила зампредседатель комиссии, были предотвращены попытки назвать новорожденных 22 именами, среди которых Ханна, Лина, Мамабикэ, Дуа, Марель, Янык, Ямель, Нанош, Офа, Нувар, Оят, Нузхадж, Сюнгюс, Туга, Вергили, Мемед, Постачи, Сечки, Село, Сева, Кайрал и Юбуг .

Если запрет имени Янык понятен, то невозможность назвать девочек такими распространенными во многих странах именами, как Ханна и Лина, вызывает недоумение.

Как рассказал «Зеркало» глава правозащитного центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов, надо учесть тот факт, что запретили 22 имени, а обращений было 48, т.е. больше половины претензий родителей были признаны закономерными. Остается только догадываться, сколько еще родителей просто не знали о возможности куда-то пожаловаться и смирились с запретом, говорит он.

Является ли запрет того или иного имени нарушением прав человека? По словам Э.Зейналова, когда запрещают распространенное, вполне безобидное имя Ханна или Вергили, это вполне может быть воспринято родителями ребенка именно таким образом.

«Например, Ханна (в русском варианте Анна) — известнейшее еврейское имя, которое с иврита переводится как «милость Божья». Думаю, что забраковать имя матери святой Марьям (Марии) и бабушки пророка Исы (Иисуса) решились бы не в каждой мусульманской стране…

Забота о ребенке, в том числе и дача ему «первичного» имени (с возможностью замены его «вторичным», когда ребенок станет совершеннолетним), возлагается статьей 17 Конституции на родителей ребенка. При этом долг органов власти (комиссии, органов регистрации, суда) — соблюдать и защищать конституционные права и свободы человека и гражданина (статья 71 Конституции). В данном случае, это предусматривает соблюдение баланса интересов ребенка, который может пострадать от неподходящего, смешного или причудливого имени, и интересов общества — сохранение культурного и языкового своеобразия государства. Если действия госчиновников этот баланс нарушают, то вполне уместно обращение со стороны родителей в суд с жалобой на нарушение гражданских прав и свобод — и ребенка, и родителей, как законных представителей его интересов»,–говорит правозащитник.

В принципе, по словам Э.Зейналова, такая жалоба, при проигрыше дела в национальных инстанциях, имеет перспективу в Европейском Суде по Правам Человека (ЕСПЧ) с отсылкой к статье 8 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на уважение частной и семейной жизни), так как имя является средством идентификации личности и связи с семьей.

«Хотя вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права и допускается, но лишь в случаях, «когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц», — подчеркнул он.

Ситуация эта, как говорит эксперт, не уникальна и с 1990-х гг. уже встречалась в практике ЕСПЧ. Так, в деле «Йоханссон против Финляндии» (жалоба № 10163/02) родители дали ребенку имя Аксль, которое распространено в Дании, Норвегии, Австралии и США, но не в Финляндии, где его написание не соответствует финской практике. В связи с этим, в регистрации имени отказали.

ЕСПЧ в этой связи указал, что данное ребенку имя использовалось в семье с момента рождения ребенка и не вызывало при этом никаких проблем, а также не сильно отличается от других имен в Финляндии, регистрируется в других странах. Потому оно не может считаться неподходящим или оказывать негативное влияние на сохранение культурного и языкового своеобразия страны. Было установлено нарушение ст. 8 ЕКПЧ.

В деле «Гийо против Франции», власти отказались зарегистрировать дочь заявителя под именем Флёр де Мари Армин Анжель, так как оно отсутствует в Святцах. ЕСПЧ указал, что выбор имени ребенка является личным, эмоциональным делом родителей и поэтому относится к сфере их частной жизни.

Однако ЕСПЧ, признав, что французский суд должен был рассмотреть жалобу Гийо на нарушение права на частную и семейную жизнь, в ее удовлетворении отказал, потому что заявитель согласился дать ребенку то имя, которое предложили власти (хотя потом и оспорил это в Страсбурге). Видимо, такой же результат будет и у жалобы тех родителей, которые согласятся зарегистрировать ребенка под более благозвучным именем, а потом будут судиться, считает Э.Зейналов.

«Отмечу, кстати, что для подачи подобной жалобы в Евросуд должны выполняться некоторые условия. В частности, необходимо «исчерпать средства защиты на национальном уровне», то есть пройти все инстанции (Пленум Верховного Суда и Конституционный Суд к ним не относится). Жалоба подается в течение 6 месяцев после вынесения окончательного решения (а не выдачи на руки решения). Она должна касаться человека, который лично пострадал от нарушения, и быть подана им или — по доверенности — адвокатом или иным лицом»,- поделился глава ПЦА.

Жалобу можно написать на любом из официальных языков стран-членов Совета Европы, хотя предпочтительней сделать это на английском или французском — официальных языках ЕСПЧ. Есть также определенная форма жалобы и правила ее заполнения, которые можно найти на сайте Евросуда.