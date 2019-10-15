Борьба с безработицей делает «успехи»

В фильме «Афоня», который был снят Георгием Данелия в 70-е годы прошлого века, рассказывается про слесаря из ЖЭКа, собирающего «дань» с жильцов. Об этом прекрасно знает руководство ЖЭКа, но уволить этого слесаря не может, потому, что согласно трудовому законодательству СССР, прежде чем уволить работника, его нужно было передать на «перевоспитание коллективу». Если коллектив не справлялся с «перевоспитанием», нерадивого работника понижали в должности. Все это делалось для того, чтобы создать видимость отсутствия безработицы в СССР.

В Азербайджане все делается несколько по-другому и более изощренно.

Отметим, что в октябре 2018 года в Азербайджане была утверждена «Стратегия занятости Азербайджанской Республики на 2019-2030 гг».

Документ был утвержден с целью формирования долгосрочной государственной политики занятости, направленной на обеспечение эффективной занятости на основе существующих в Азербайджане демографических аспектов и перспектив развития и определенных экономических приоритетов страны.

Согласно этой стратегии уровень безработицы в Азербайджане должен быть снижен до 4 %.

В документе также отмечается, что за последние 14 лет (до 1 января 2018 года) в Азербайджане было создано 1,96 млн новых рабочих мест, из которых 73,3% — постоянные.

В # часто обращаются предприниматели, которые жалуются, что сотрудники министерства налогов заставляют их брать на работу ненужных людей и платить им зарплату. Они просят написать про их проблемы, но при этом боятся называть имя и фамилию, так как продолжают «уменьшать безработицу» по правилам минналогов. Мы нашли одного из предпринимателей, который стал жертвой решения проблемы безработицы административным путем.

Это житель города Баку Ильхам Алишев.

По словам Алишева, несколько лет назад у него была собственная компания, которая занималась торговлей и оказанием посреднических услуг. «Я исправно платил все налоги. У меня было два работника, компания работала, нельзя сказать, что процветала, но на жизнь хватало.

Но года три назад меня вызвали в министерство налогов и потребовали, чтобы я взял на работу еще 5 работников и платил им зарплату. Кроме того, я должен был платить за них взносы в пенсионный фонд. Мне сказали, что это делается для борьбы с безработицей. А я не мог позволить себе такие расходы, и поэтому мне пришлось закрыть свою компанию», — рассказал бывший бизнесмен.

За комментарием мы обратились в пресс-службу Министерства налогов. «Возможно, Ильхам Алишев неправильно понял высказывания сотрудников министерства налогов. В любом случае мы проведем свое расследование», — пообещали нам сотрудники пресс-службы.

Как заявил # экономист Самир Алиев, власти Азербайджана ведут борьбу с безработицей не экономическими, а административными методами. «Предпринимателей заставляют брать на работу людей в независимости от того, востребован их труд или нет. Таким путем чиновники пытаются уменьшить социальное напряжение в обществе. Предприниматель, вместо того чтобы вкладывать деньги на расширение бизнеса, вынужден тратить их на содержание не нужных работников. Это ведет к росту цен и разорению предпринимателя», — сказал «Зеркалу» экономист.

P.S.: Ильхам Алишев решил не скрываться только потому, что ему больше нечего терять. А другим предпринимателям приходится изощряться и придумывать способы, чтобы не закрывать предприятия. Кто-то берет на работу родственников, кто-то соседей. Заранее обговаривается, что зарплаты не будет, но предприниматель обязуется выплачивать налоги и взносы в пенсионный фонд. Вроде всем хорошо: соседям «капает» на пенсию, предприятие работает, налоговики тоже довольны… Одно плохо, безработица-то «уменьшается» только на бумаге.