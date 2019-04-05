Битва за имущество: наследство часто становится яблоком раздора

Имущественный вопрос способен поссорить даже самых близких родственников. Дележ денег, драгоценностей, недвижимости и земельных участков может превратить еще недавно любивших друг друга людей в смертельных врагов. Особенно часто такого рода конфликты возникают между бывшими супругами, которые не могут поделить после развода совместно нажитое имущество, а также между претендентами на наследование квадратных метров или гектаров. Большинство пытается решить такие споры полюбовно, а если не получается, обращается в суд. Некоторые для того чтобы добиться своего, готовы даже на убийство.

Так, недавно житель поселка Забрат Сабунчинского района Гусейнбала Камилов, работавший учителем физкультуры в средней школе, убил выстрелами из охотничьего ружья своего родного брата, ахунда мечети гаджи Кямрана Шамилова. Оказалось, что конфликт, закончившийся смертельным исходом, произошел из-за доставшегося братьям в наследство земельного участка. По словам Г.Шамилова, его брат просто присвоил себе участок земли.

Имущество между наследниками по закону делится поровну, если в завещании не говорится об ином. Впрочем, как говорят сами юристы, завещание в нашей стране мало что на практике значит.

Как рассказал # Генеральный директор Центра Правовых Исследований «РИАД» юрист-правовед Теймур Алиев, родственники часто подают друг на друга в суд. Судятся друг с другом братья и сестры, родители и дети, жены и мужья. По его словам, большое количество имущественных конфликтов связано с несовершенством закона в данной сфере. Так, даже если есть завещание на кого-то, скажем, на старшего сына, младший сын может оспорить его и претендовать на долю в наследстве. Это, как говорит Т.Алиев, одна из пустот в отечественном законодательстве.

В свою очередь, юрист Эльчин Гамбаров также заявил # о том, что в азербайджанских судах ежегодно рассматривается множество дел по поводу дележа движимого и недвижимого имущества. Он отметил, что вопреки расхожему мнению, о том, что в суды по такому поводу обращаются редко, в реальности все обстоит совсем иначе.

«Сначала граждане пытаются все уладить в частном порядке, но не всегда удается прийти к знаменателю, который устраивает все стороны конфликта. И тут решить, кто прав, может только суд», — заявил юрист.

По его словам, нередки случаи, когда имущественные споры заканчивались нанесением телесных повреждений и даже летальным исходом.

Глава Правозащитного Центра Азербайджана Эльдар Зейналов поделился с # своим мнением по данному поводу:

«Начну с такого прискорбного события, как убийство брата братом. Оно еще более прискорбно потому, что убитый участник конфликта был гаджи (паломником в Мекку) и ахундом одной из мечетей Баку. По своему положению среди мусульман это человек почти святой, тем более ежедневно проповедовавший братолюбие, терпимость, и другие качества, которые в этом конфликте как раз бы пригодились. Что именно произошло и как, надеюсь, разберется следствие. Я же с сожалением констатирую, что имущественные споры затрагивают самые разные слои нашего общества и сильно портят отношения даже между близкими людьми».

Для переживаемого нашим обществом периода, как считает правозащитник, характерен приоритет материальных ценностей перед моральными и, как результат, нацеленность на наживу любой ценой.

«Бизнесмен выставил на улицу семью шехида, чтобы завладеть его квартирой в 50 кв.м. Компания лишила пастбищ половину сельского района. Военнослужащие, давшие присягу, за деньги шпионили на врага. Победительница конкурса красоты за деньги ложится под уголовника. Охотники за цветным металлом похищают барельеф основателя нашей республики и сдают его как лом. Роженицам ради большего гонорара рекомендуют не обычные роды, а кесарево сечение, и женщины умирают под ножом. Приезжий и вполне трудоспособный парень не идет на стройку, а грабит 80-летних старушек. Примеров такого поведения так много, что их уже не спишешь на отдельные недостатки, финансовые проблемы и пр.», — заявил он.

Статистика, как известно — упрямая вещь, и она показывает, что имущественные преступления вышли на первое место среди зарегистрированных преступлений. Так, в 2017 г. были зарегистрированы 26113 преступлений. Из них, как рассказал Э.Зейналов, в первую тройку входят: воровство — 7898 (30,2%), мошенничество — 3856 (14,8%), наркобизнес 1638 (10,1%).

«Воровство, грабеж, разбой, мошенничество — это все способы покушения на чужое имущество, и в сумме они составляют 46,5% преступлений. В то время как убийств зарегистрировано всего 162 (0,6%). На одно убийство приходится 77 попыток влезть в наш карман», — говорит эксперт.

По его словам, недавно председатель Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Али Гусейнли констатировал, что государство не смогло сформировать в обществе полного доверия к судебной системе. И это и в самом деле так.

Э.Зейналов уверен, что суды, куда люди должны обращаться за справедливостью, превратились в подобие лотереи, где на выигрыш дела часто влияют не соображения законности и справедливости, не блестящая речь адвоката, а совсем другие факторы. Отсюда — основная причина нежелания людей обращаться в суды для урегулирования своих имущественных проблем. Хотя очень часто отношение людей к судам выходит за рамки логики, например, когда человек предпочитает покончить жизнь самоубийством вместо того, чтобы все же попытать счастья в судах. К тому же, по словам правозащитника, с 2002 г. у наших сограждан есть возможность, проиграв дело в национальном суде, обратиться в Европейский Суд по Правам Человека. Правда, здесь появляется уже другая проблема: очень часто адвокаты оказываются не готовыми к ведению дел в ЕСПЧ.