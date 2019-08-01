Армянская кинопровокация:«Вальтер» и грустные думы

Готовится примитивная провокация. В Министерство культуры Российской Федерации представили фильм армянского режиссера Роберта Дэфа «Вальтер». В главной роли в картине сыграет младший брат известного актера, звезды фильма «Такси» Сами Насери – Биби Насери. Как сообщают армянские СМИ, актер, сыгравший главную роль в блокбастере «13-й район», уже дал согласие на участие в съемках этого фильма.

Есть уже и рассказ о том, каков будет сюжет картины. «Действие фильма «Вальтер» происходит в 90-х годах прошлого века. Главный герой – его именем названа картина – находится на заработках в Москве, работает прорабом на стройке. Трагическое известие вынуждает его вернуться на родину, в Нагорный Карабах, чтобы спасти или похоронить мать. В аэропорту Вальтера встречает сын погибшего друга (у которого пропали без вести мама и бабушка), и они вместе поэтапно проходят путь в поисках родных. История развивается на фоне Карабахского конфликта, в военных условиях. Чем дальше, тем больше Вальтеру приходится сталкиваться с тем, что происходит на его Родине… Вальтер – голубоглазый, светловолосый армянин. Во времена Советского Союза в Нагорном Карабахе были расположены военные части, где было много русских, поэтому появилось много светловолосых карабахцев, в результате смешения кровей», -сообщают СМИ РА, также сайт axar.az (https://ru.axar.az/news/politika/394820.html).

Очевидно, что перед нами – очередной пропагандистский проект, целью которого будет информационная поддержка никем не признанной «Нагорно-Карабахской Республики», проще же говоря армянских оккупантов. Такого рода проектов, за годы оккупации наших земель, армянская сторона подготовила великое множество. В ход шло все — от заманивания в «НКР» российских и европейских «звезд» эстрады», до приглашения туда российских, американских и европейских политиков, журналистов и просто несведущих людей.

Зачастую, замечу, приглашаемые даже не знали, куда они летят. Им обещали Армению, а в итоге оказывалось, что эти дамы и господа были втянуты в провокацию, их отвезли в «НКР» и использовали в пропагандистских целях. После чего, следовала реакция с их стороны. Она была разная. Если Сосо Павлиашвили долго изворачивался и лгал, после чего начал изображать из себя пацифиста и «голубя мира», то Катя Лель написала письмо в МИД Азербайджана, где просила прощения за ту свою поездку, заявила об уважении к суверенитету и территориальной целостности нашей страны.

В итоге, ее имя было вычеркнуто из списка нежелательных персон, она дала в Баку концерты. Аналогично поступили очень многие из тех, кого армянская сторона обманом и посулами затащила в «НКР». Знает ли Биби Насери о причинах и последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, о том, что РА оккупировала 20% наших земель, устроив Геноцид в Ходжалы? Уверен, что не знает.

Уверен также, что армянская сторона, заманивающая его, вовсе не поведала артисту о том, что съемки планирует проводить в никем не признанной «НКР». Скорее, ему просто сказали, что везут в Армению. В ту самую, о которой он мог бы узнать от тех армян, что давно живут во Франции. И тут, как мне кажется, посольство Азербайджана во Франции могло бы потрудиться и выйти на Насери, объяснив ему, что из себя представляет проект, в котором ему предлагают участвовать.

Попытку остановить кого-то от ошибочного шага нужно делать всегда. И можно даже привлечь к ней великого французского актера, пусть даже отчасти, но азербайджанского происхождения Робера Оссейна. Поймет Биби — хорошо, не поймет — печально, для самого Насери в первую очередь. Ведь он, сыграв в данной кинокартине, которая пока еще только является проектом, превратиться в банального пропагандиста армянских оккупантов. Это – клеймо на репутации уважающего себя актера.

Безусловно, действовать должно и посольство Азербайджана в России, министерство культуры Азербайджана, а также азербайджанская диаспора РФ. Я уверен, что посол нашей страны в РФ Полад Бюльбюль оглы сделает все возможное и невозможное, дабы предотвратить реализацию данного проекта. Надеюсь, что расторопность, хотя бы на сей раз, проявит и министр культуры Абульфас Гараев. Мог бы задействовать свои связи и авторитет и Рустам Ибрагимбеков. А вот на азербайджанскую диаспору в РФ я не надеюсь. Потому, что она, по большому счету, существует лишь на бумаге и в фантазиях тех, кто именует себя лидером азербайджанской диаспоры.

Одним из таких является Фрэнк Элькапони, он же Физули Мамедов. Этот уроженец Ордубада, не стесняющийся носить фамилию жены-итальянки, лично мне запомнился тем, что щеголял в военной форме на одном из Съездов азербайджанской диаспоры в Баку. Он, помнится, так и не сумел тогда мне внятно объяснить, откуда у него столько орденов и медалей, коими он щеголял. Он вообще произвел впечатление человека косноязычного и малообразованного.

Прошли годы, и я наблюдаю за тем, как Фрэнк-Физули создает себе позитивный образ в СМИ. Получается это у него примитивно. В том числе и потому, что работают над его пиаром лица, не способные отличить Гегеля от Гоголя. В итоге, в некоторых СМИ появляется заметка о том, что Фрэнк-Физули, оказывается, вывел всю нашу российскую диаспору из подвалов. Это не просто неправда, но и прямое оскорбление многих достойных уважения азербайджанцев, проживающих в России. Они сделали себе имя, когда Фрэнк-Физули еще в Ордубаде был.

В любом случае, у этого российского бизнесмена азербайджанского происхождения с итальянской фамилией было много лет в запасе, чтобы проспонсировать снятие фильма об азербайджано-армянской войне в Карабахе с участием лучших российских актеров. Он этого не сделал. И не он один. Никто из состоятельных российских азербайджанцев этого не сделал. В том числе и Араз и Эмин Агаларовы. Финансовые возможности и связи у них для этого есть. Да одна «Жара» чего стоит.

В итоге, мы опять оказываемся в роли реагирующих на очередную армянскую провокацию. Надеюсь, что она так и останется всего лишь проектом, так и не реализованным. Потому, что выделение финансовых средств из бюджета Министерства культуры Российской Федерации на фильм, который будет сниматься на оккупированных территориях Азербайджана не сумеет оправдать даже Мария Захарова. Потому, что это будет поддержка армянского сепаратизма, оккупации территорий Азербайджана, со стороны РФ на государственном уровне, да еще и на деньги российских налогоплательщиков.