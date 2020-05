Звезды карантина: кто в Азербайджане пел и танцевал в режиме нон-стоп

Азербайджанские звезды во время карантина не давали скучать ни себе, ни своим поклонникам.

Больше всех отличились популярные исполнители Рилая, Нармин Каримбекова, Араз Гумбатлы и танцор Егор Анисимов.

Проекты, представленные артистами, отличились креативностью, оригинальностью, несли позитив. Но самое главное, после одного проекта, эти звезды тут же брались за другой. За что и удостоились негласного титула «Звезды карантина». Корреспондент # подводит итоги их активной деятельности во время карантина.

Рилая записала альбом и посвятила клип ночному Баку

Рилая неустанно трудилась над новым альбомом, который планирует выпустить к концу года. Помимо этого, она неоднократно радовала своих фанатов прямыми эфирами, исполняла каверы, поддерживала скучающих бакинцев в совместном музыкальном проекте с Бахрамом Багирзаде.

После снятия ограничений на свободное передвижение по городу, Рилая занялась съемками клипа и представила потрясающее видео на песню Baki Küləyi. Премьера клипа на днях состоялась на официальном YouTube канале певицы.

«Делитесь друзья, пусть весь мир знает, какой красивый у нас город!», — написала она на своей странице в соцсети Facebook, выражая благодарность создателям видео и партнерам проекта — Натику Зейналову, Гасану Агаеву, Али Мамедли и Орману Алиеву. Клип передает неповторимую атмосферу ночного Баку, а многие комментаторы сошлись во мнении, что новинка от Рилаи напоминает туристическую визитку Баку.

Сама певица заявила #: «Очень хочется побыстрей вернуться на сцену, окунуться в прежний сумасшедший график работы. Потому что музыка и сцена для нас – это праздник!»

Нармин Каримбекова побила все рекорды

Нармин Каримбекова стала рекордсменкой по количеству представленных проектов во время карантина. Совместно с BNA и Synergy Partnership Group певица записала песню и презентовала клип Biraz sebr, оригинальная версия которого звучит на турецком языке в исполнении Чигдем Эркен. Также Нармин приняла участия в международном песенном проекте «Туркистан», представляя нашу страну. В записи песни приняли участие артисты из Казахстана, Узбекистана, Турции и Азербайджана. Еще один проект с участием певицы – «Evde qal, sene qurban», на который также был снят клип. Помимо этого, Нармин Каримбекова выступила с концертом на балконе в рамках проекта AzTV, дала два онлайн концерт, один из которых был организован Министерством культуры, а другой — Star TV. В числе других многочисленных проектов артистки – участие в частной онлайн вечеринке. Певица не скрывает, что карантин для нее стал периодом новых творческих рекордов.

Араз Гумбатлы снимал клипы, не покидая четырех стен

Араз Гумбатлы, выступающий под сценическим псевдонимом ArazOzarA, получил свою порцию вдохновения от социальной самоизоляции. Вынужденную паузу певец целиком и полностью посвятил творчеству, отдавшись во власть музыки. «О таком образе жизни я только мечтал» — признался в интервью # участник вокального проекта «Голос» во Франции. Он не просто записал и исполнил две новые песни – Coronavirus и Lean on Me, но и снял на них клипы в домашних условиях. Одна из композиций была представлена в формате аудио — A Night With You. Сомнений нет — после карантина Араз, наверняка, порадует поклонников новым альбомом.

Егор Анисимов танцевал на пустынных улицах в противогазе

И, наконец, танцор Егор Анисимов, известный под творческим псевдонимом Великий Егор. Профессиональный танцор и шоумен, основатель танцевальной студии The Legend и один из основателей Fire & Light Show 1 Baku, участник популярного российского шоу «Танцы на ТНТ» покорил азербайджанский Интернет своими клипами, которые он снимал на пустынных улицах изолированного Баку. В соцсетях Егора назвали «самым ярким открытием карантинного сезона». «Спаситель Вселенной», «Человек в противогазе», «Танцующий дезинфектор» — эти и другие шоу с участием азербайджанского танцора едва не стали вирусными в Интернете. Безусловно, Егор стал самым позитивным человеком в Азербайджане на самоизоляции.

«Моя цель – всегда дарить людям позитив, зажигать яркими эмоциями. И это всегда возможно, невзирая ни на какие жизненные обстоятельства», — говорит танцор. На карантине состоялась премьера его клипа «Самоизоляция», а также Егор Анисимов представил свою версию челленджа Coffin dancing mem, и это было второе его официальное «карантинное» видео, взорвавшее Интернет.