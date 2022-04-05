Буча, Ирпень, Гостомель. Названия этих украинских городов уже стали символом чудовищного, ужасного, бесчеловечного преступления, совершенного путинской Россией. Весь мир увидел шокирующие кадры, доказывающие, что вместе с нами, на одной с нами планете, в самой большой по территории стране мира живут те, для кого нормой являются убийства и изнасилования мирных людей, в том числе малолетних детей.

Страшно представить, что мир узнает и увидит после освобождения Мариуполя. При этом уже есть огромное количество кадров, фото- и видеодоказательств того, что может именоваться только одним словом – геноцид. Украинцев убивали только за то, что они украинцы. Убивали жестоко. Убивали, связав руки за спиной. Убивали на глазах их родных и близких. Цель была очевидна – убить, уничтожить, сломить дух украинского народа.



Уже известны имена непосредственных исполнителей этого варварского преступления. Волонтеры InformNapalm нашли данные командира воинской части №51460, 64-я отдельная мотострелковая бригада, которая, по первичным данным, сотворила чудовищные преступления в Буче. Имя комбрига – подполковник Омуреков Азатбек Асанбекович. Известен его домашний адрес. Это очень далекое от Украины глухое российское село.



Из таких же глухих сел и аулов в Украину ринулись тысячи и тысячи российских оккупантов. Количество совершенных ими преступлений не поддается подсчету. Это классические орки – уродливые, агрессивные, жестокие монстры. Которые выполняли приказ. Да, им приказали быть орками, и они с радостью исполняют этот приказ. Не впервые, замечу.

Сейчас весь мир, и прежде всего Украина, с ужасом констатирует кровавую, звериную сущность российской армии. В Азербайджане ее впервые увидели в январе 1990 года, когда в мирный город, столицу одной из советских республик, вошли ровно такие же кровопийцы.

Они совершали наезды танками на машины бакинцев, они расстреливали все на своем пути. Они кололи штыками безоружных людей, они чувствовали свою безнаказанность.

В центре Баку есть Аллея шахидов, где похоронены сотни мирных бакинцев, в том числе детей, стариков, женщин. Их убили ровно такие же российские военнослужащие, как те, которые устроили геноцид в Буче, Ирпене.

Увы, за все чудовищные преступления, совершенные против мирного азербайджанского населения, никто не понес наказания. Более того, в 1990 году первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, отдавший приказ о вводе войск в мирный Баку, был удостоен Нобелевской премии мира. Это важно помнить, чтобы понимать цену этой высокой награде и получить представление о мнении «международного сообщества».

Да, любое ненаказанное преступление рождает новое преступление. В Азербайджане это давно поняли. Там прекрасно помнят и о роли в Ходжалинском геноциде, с момента осуществления которого недавно минуло 30 лет, 366-го гвардейского мотострелкового полка, входившего в состав 23-й Брандербургской дивизии 4-й армии. В 1985 году он был переведен из Гянджи в Ханкенди. По штату в полку должно было быть 1800 военнослужащих, но фактически в феврале 1992 года в нем оставалось около 630 человек, из них 129 офицеров и прапорщиков.

Известно и то, что командиром 366-го полка был полковник Юрий Зарвигоров. Он хладнокровно отдал приказ уничтожать мирных азербайджанцев. Точно также, как Омуреков Азатбек отдал приказ уничтожать мирных украинцев. Юрий Зарвигоров как почетный пенсионер проживает сейчас в Пскове. Он не понес никакого наказания за свое преступление. Его скрывает от правосудия Россия, которая виновна в геноциде мирного украинского населения.

Именно поэтому сейчас важно добиться осуждения всех виновных в данном кровавом преступлении. Экс-прокурор трибунала по Югославии Карла дель Понте уже призвала суд в Гааге выдать ордер на арест президента России Владимира Путина. Давно пора. Убежден, что рядом с ним на скамье подсудимых должны сидеть министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также все те российские пропагандисты, которые годами лгали россиянам и миру, подогревая истерию и выступая в качестве «цепных псов» войны.

А Россию нужно раз и навсегда вышвырнуть из всех международных организаций, опустить перед ней железный занавес, обречь ее на вечные санкции, лишив возможности иметь армию и имперские, кровавые амбиции. В противном случае мир еще не раз содрогнется от преступлений, совершенных российскими орками против мирных жителей самых разных стран.

Председатель Всеукраинской общественной организации «Объединенная диаспора азербайджанцев Украины» Хикмет Джавадов

(https://m.gordonua.com/blogs/hikmet-dzhavadov/urodlivye-agressivnye-zhestokie-monstry-iz-gluhih-rossiyskih-sel-i-aulov-poluchili-prikaz-byt-orkami-i-s-radostyu-ego-ispolnyayut-1603129.html)