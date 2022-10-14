В Баку находится всемирно известный ливанский дрифтер Абдо Фегали, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса в 2012 году как пилот, показавший самый длинный дрифт в Абу-Даби, сообщает #.

У Абдо — огромная фанатская поддержка на Ближнем Востоке.

Дрифтер уже проехался по улицам Баку и показал мастер-класс с присущим ему высоким мастерством и профессионализмом.

Пилот прибыл в Баку на национальный финал Red Bull Car Park Drift, который состоится 16 октября на Приморском бульваре, на территории парковки «Baku Crystal Hall».

Яркое и популярное в мире состязание впервые пройдет в Баку.

Победитель, то есть лучший дрифтер, отправится в Саудовскую Аравию представлять Азербайджан на мировом финале «Red Bull Car Park Drift», в котором примут участие 25 стран.

В национальный финал прошли 16 участников, показавших лучшее шоу в соревновании «Red Bull Car Park Drift» с его уникальными строгими правилами.