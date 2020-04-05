Жители Индии в знак единства в борьбе с коронавирусом зажгли миллионы светильников

Миллионы свечей и лампад были зажжены во всех городах и селах Индии вечером 5 апреля как символ единства страны в борьбе с коронавирусом. Об этом рассказал премьер-министра Индии Нарендры Моди на своей странице в Twitter.

В 21.00 на девять минут индийцы по всей стране потушили свет в домах и встали на балконах и у открытых дверей домов со свечами и лампадами в руках.

Традиционно в Индии зажигают свечи и лампады на праздник Дивали, чтобы «отпугнуть и разогнать злые силы». В Средние века подобными огнями пытались бороться и с эпидемиями.

«Это ваше мощное послание в борьбе против силы коронавируса», — написал Моди в соцсетях.

По последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии составяет 3 577.