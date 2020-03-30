Жителей Австрии обязали носить маски в супермаркетах

Канцлер Австрии Себастьян Курц в понедельник обязал население носить маски в супермаркетах в рамках борьбы с распространением коронавируса.
По его словам, эта мера вступит в силу, как только придет поставка — предположительно, со среды перед входом в супермаркеты можно будет бесплатно получить маску.
«Речь идет о простых масках, назначение которых заключается в закрытии носа и рта», — сказал Курц на пресс-конференции.
Курц добавил, что введение этой меры будет своего рода обучением, впоследствии маски нужно будет носить не только в супермаркетах. Он также указал на то, что ношение масок не означает отмену соблюдения дистанции минимум в 1 метр.
| 2020-03-30T14:06:40+00:00 30 марта 2020, 14:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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