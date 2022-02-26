Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что согласовал с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом запрет на проход российских военных кораблей в Черное море через проливы Босфор и Дарданеллы.

«Поблагодарил моего и нашего друга Эрдогана за неизменную поддержку нашей независимости, территориальной целостности. Согласовали с ним, что сегодня крайне важен запрет на проход российских военных кораблей в Черное море. Сделали», — сказал он в видеообращении к украинцам, которое обнародовал в субботу своем Telegram-канале.

С аналогичным заявлением Зеленский ранее выступил в Twitter. Между тем газета Cumhuriyet со ссылкой на источник в турецком правительстве сообщила, что Анкара не вводила ограничения на проход российских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.