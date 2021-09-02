Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию, где он встретится с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, основателем Amazon Джеффом Безосом и главой компании Apple Тимом Куком. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса главы государства.

Отмечается, что в честь приезда главы государства здание мэрии Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага. В офисе подчеркнули, что это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости страны.

В четверг, 2 сентября, Зеленский выступит в формате онлайн в Стэнфордском университете и встретится с бывшим послом США в России Майклом Макфолом.(Газета.Ru)