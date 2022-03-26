Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что условия переговоров с РФ должны быть справедливыми, других украинский народ не будет принимать.

Как передает УНИАН, об этом он заявил в видеообращении.

Президент напомнил, что счет российских потерь на этой войне уже превысил 16 тыс убитых, среди них и высшие командиры.

«Об убитых российских генерал-полковниках или адмиралах пока не докладывали. Но командующий одной из армий оккупантов и заместитель командующего Черноморского флота уже есть», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины продолжают отбиваться от атак врага на юге страны, на Донбассе, на Харьковском направлении, в Киевской области.

«Сдерживая российские действия, наши защитники и защитницы подводят руководство России к простой и логичной мысли: надо говорить. Говорить содержательно. Срочно. Честно. И ради результата, а не ради того, чтобы тянуть время. 16 тысяч российских военных уже погибли. Для чего? Что это кому дает?», — спросил президент.

Зеленский подчеркнул, что разговор должен быть серьезным, украинский суверенитет гарантирован, а территориальная целостность Украины — обеспечена.

«То есть условия должны быть справедливыми. А другие украинский народ не будет принимать», — отметил он.