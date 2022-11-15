Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, до кого могут достать российские ракеты.

«Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше. Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Это вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше. Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, до кого могут достать российские ракеты», — отметил Зеленский в своем обращении в конце 265-го дня войны.

Он подчеркнул, что бить ракетами по территории НАТО — это российский ракетный удар по коллективной безопасности.

«Это очень существенная эскалация. Надо действовать», — подчеркнул украинский президент.

Он обратился к гражданам Польши: «Украина всегда вас поддержит! Свободных людей террор не сломает! Победа возможна, когда нет страха! У нас с вами – нет».

Он отметил, что Россия противопоставляет себя миру. «Россия терроризирует и нас, и всех, до кого может дотянуться. Сделаем все, чтобы ее остановить», — призвал Зеленский. (униан)